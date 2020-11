Corona: 70 Prozent müssten sich impfen lassen, um Virus zu stoppen

Zehn Impfstoffe weltweit sind derzeit in der letzten Studienphase vor der Zulassung. Seit Ende September/Anfang Oktober begutachtet die Europäische Arzneimittelbehörde EMA bereits zwei Coronavirus-Impfstoffe: vom britisch-schwedischen Konzern AstraZeneca in Kooperation mit der Uni Oxford sowie dem Mainzer Unternehmen BioNTech und der US-Firma Pfizer. In einem „Rolling-Review-Prozess“ werden wissenschaftliche Daten untersucht, bevor alle notwendigen Unterlagen für die Antragstellung zur Zulassung vorliegen. Die Begutachtung einzelner Datenpakete muss innerhalb von 14 Tagen abgeschlossen werden.