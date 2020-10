Corona-Ampel sprang in fünf nö. Bezirken auf Rot

Keine Vorverlegung der Sperrstunde

In den Gaststätten kommt es auch in den roten Bezirken zu keiner Vorverlegung der Sperrstunde. Der Anteil der Infektionen in der Gastronomie gehe zurück, daher könne von einer Vorverlegung der Sperrstunde bis auf Weiteres abgesehen werden, heißt es seitens des Landes. Auch um eine Verschiebung in den Privatbereich zu verhindern.

„Die Menschen halten sich - mit nur wenigen Ausnahmen - an die Maßnahmen in der Gastronomie - und das zeigt Wirkung", meint Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). "Der Anteil der Infektionen in diesem Bereiche wird geringer. Damit sorgen die Wirte und ihre Gäste selber dafür, dass die Sperrstunde derzeit nicht vorverlegt werden muss. Das ist das beste Beispiel dafür, dass jeder einen Beitrag dazu leisten kann, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.“

Kritik aus St. Pölten

Kein Verständnis für die Ampelschaltung auf Rot zeigt St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler. "Ich verstehe das aufgrund der aktuellen, sinkenden Indikatoren bei uns nicht", so der Stadtchef. "Ich halte nichts von Panikmache, die Entscheidung mit wieder neuer Berechnungsmethode ist aber nicht nachvollziehbar."

Mehr Besonnenheit und Klarheit wäre angebracht, findet Stadler. Man werde aber "natürlich alles daran setzen, auch weiterhin die Zahlen zu senken. Dabei ist natürlich jeder und jede Einzelne gefordert."

Zudem warte man noch immer auf die Bundesnovelle des Maßnahmengesetzes, "die am Montag in einer Pressekonferenz angekündigt wurde und bis jetzt nicht eingelangt ist, aber in knapp vier Stunden gelten soll".