Corona-Ampel: Grün verschwindet von der Landkarte

Konkret sieht der Vorschlag der Experten so aus.

Wien sowie die Bundesländer Salzburg und Oberösterreich würden zu Gänze rot.

In Niederösterreich dürften nur noch die Bezirke Scheibbs, Mistelbach, Horn und Hollabrunn Orange sein - das restliche Bundesland ist Rot.

Im Burgenland wären demnach Neusiedl am See und Güssing Orange, alles übrige Rot. Neusiedl hätte damit aber eine Rückstufung geschafft, vergangene Woche wurde der Bezirk rot eingefärbt.

In Kärnten sollen Klagenfurt, Hermagor, Völkermarkt und Wolfsberg auf Rot geschalten werden, Villach Stadt, Villach Land, Klagenfurt Land, St. Veit an der Glan sowie Feldkirchen wären Orange. Als einziger gelber Bezirk wäre Spittal an der Drau vorgesehen.

In Tirol wäre alles bis auf den Bezirk Reutte Rot , dieser Bezirk wurde Orange eingestuft.

Auch die Steiermark wäre beinahe völlig rot überzogen - nur der Bezirk Murau soll Gelb werden.

In Vorarlberg sollen die Regionen Großes Walsertal sowie Klosertal-Arlberg ebenfalls Gelb sein.