25 rote Bezirke: Die Fakten hinter der Farbe

Schulen

Tirol, das unter den Ländern mit den ersten roten Bezirken war, reagierte im Schulbereich: Ab der 9. Schulstufe wird auf Distance Learning umgestellt, Heimunterricht also, das gilt gleichermaßen für die Schulen in orangen Bezirken. Salzburg macht das im Schulbereich ebenso wie nun auch das Burgenland mit dem roten Neusiedl am See.

Niederösterreich wiederum lässt trotz roter Corona-Ampel in sechs Bezirken, darunter die Landeshauptstadt St.Pölten, die Schulampel generell auf Gelb, will heißen: Der Unterricht geht mit den bereits geltenden Hygienemaßnahmen weiter. In den Gaststätten kommt es auch in den roten Bezirken zu keiner Vorverlegung der Sperrstunde. Auch Oberösterreich lässt seine Schulampel trotz sieben roter Bezirke auf Gelb.

In der Steiermark bleiben die Schulen auf Gelb, bis auf zwei Landesberufschulen in roten Bezirken: Das ermächtigt die Direktoren, auf Schichtbetrieb umzustellen.