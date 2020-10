Corona: AK mit einem Drittel mehr Konsumentenschutz-Anfragen

Die Corona-Pandemie hat die Arbeiterkammer (AK) vor allem in ihrer Beratungstätigkeit gefordert. Im ersten Halbjahr 2020 stieg die Zahl der Beratungen um 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Jede vierte der bundesweit rund 250.000 Anfragen betraf das Thema Reisen, Flüge, Unterkünfte oder Veranstaltungen, wie die AK-Expertin für Konsumentenschutz, Gabriele Zgubic am Donnerstag in Wien vor Journalisten mitteilte.

Zwischen Jänner und Ende Juni gab es rund 65.000 Anfragen in diesem Bereich, viermal mehr als noch im ersten Halbjahr 2019. Hier gehe es insbesondere um die Rückerstattung von Flugtickets, die trotz der Bekenntnisse einiger Fluglinien "nur sehr zögerlich" erfolge, so Zgubic. Gutscheine oder Umbuchungen könnten, müssten aber nicht akzeptiert werden. Auch die Verrechnung von Bearbeitungsgebühren seitens Reisebüros für eine Umbuchung oder Stornierung sei "unzulässig", erklärte die Leiterin der Abteilung Konsumentenpolitik in der AK Wien. Dazu sei auch eine Klage anhängig.

Veranstaltungen wie etwa Konzerte seien ebenso ein "großes Thema". Die AK führe etwa eine Klage gegen mehrtägige Festivals, denn die Lösung des Veranstalters, für jeden Festivaltag einen eigenen Gutschein auszustellen anstatt für nur einen Tag und den Rest des Ticketpreises bar zu refundieren, sei gesetzlich nicht gedeckt, erklärte Zgubic. Das Urteil werde in den kommenden Wochen erwartet.

Aber auch der Bereich Dienstleistungen bereitet der Arbeiterkammer Sorge. Anfragen dazu stiegen im ersten Halbjahr um 16 Prozent (über 25.000), oftmals drehten sich diese um geschlossene Fitnessstudios und den Mitgliedsbeitrag.