Rendi-Wagner für dritten Stich nach vier Monaten

Laut Rendi-Wagner würden die Geimpften in Österreich angesichts der dramatischen Situation und unterdurchschnittlichen Durchimpfungsrate nun zunehmend wütend. „Und das zu Recht. Denn all die Versprechungen, die ihnen vor und im Sommer gemacht worden sind, treten so nicht ein.“ Insbesondere die Kanzlerpartei ÖVP und deren Obmann Sebastian Kurz hätten im Sommer in zahlreichen Wortmeldungen und sogar Inseraten das Ende der Pandemie ausgerufen. Doch weil man den Sommer nicht dafür genutzt habe, um flächendeckende PCR-Testungen in ganz Österreich zu organisieren oder auch die Impfung auf 70 oder gar 80 Prozent der Gesamtbevölkerung anzuheben, stehe man nun vor einem politischen Scherbenhaufen und mitten in einer enormen Krise. „ Es ist unerträglich und macht mich fassungslos, wie untätig diese Bundesregierung ist“, sagt Rendi-Wagner.

Was ist nun zu tun?

In einem ersten Schritt ist Rendi-Wagner ist für die sofortige Freigabe des dritten Stichs nach vier Monaten. Damit könne zumindest bei den bereits Geimpften eine gute Immunabwehr sichergestellt werden. Von einer generellen Impfpflicht oder einem Lockdown für Ungeimpfte hält die SPÖ-Chefin vorerst wenig.

Kollateralschäden

Politische Kollateralschäden befürchtet Rendi-Wagner angesichts der unzureichenden Pandemiebewältigung an zwei Fronten. Zum einen könnte das Image von Impfungen insgesamt leiden und die Impfbereitschaft auch bei anderen Krankheiten generell nachlassen. Außerdem sei das Vertrauen unter den Mitarbeitern im Gesundheitssystem geschwunden. „Zehntausende Beschäftigte waren gestern auf der Straße, die sind am absoluten Limit - und haben zu Recht protestiert.“