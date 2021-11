Wiener Gastronomen erwarten weitere Umsatzeinbußen

Ab Ende der nächsten Woche gilt in der Wiener Gastronomie die 2-G-Regel. Bei den Kontrollen ändere sich für die Wirte dadurch wenig, so Peter Dobcak, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wiener Wirtschaftskammer. Allerdings befürchtet der Branchenvertreter derbe Umsatzrückgänge.

Immerhin knapp 40 Prozent der potenziellen Gäste sind nicht geimpft und würden durch eine 2-G-Regel für die Gastronomie also ausfallen. „Da stellt sich dann schon die Frage, wer uns diesen Umsatzentgang ersetzt“, so Dobcak im Ö1 Radiojournal. Die Lage sei bereits angespannt, weil viele Weihnachtsfeiern in Anbetracht der hohen Infektionszahlen abgesagt würden. Man habe gehofft, dass die PCR-Tests weiter gelten, zumal das Testangebot in Wien sehr gut sei.

Ein weiteres Problem sieht Dobcak darin, dass viele Touristen, aber auch Mitarbeiter, mit nicht in Österreich anerkannten Impfstoffen wie Sputnik V geimpft sein. Generell seien in der Branche „leider noch viel zu viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht geimpft“. Sollte die 2-G-Regel auch für das Personal gelten, was noch nicht feststeht, „dann können wir die Betriebe zusperren, weil wir keine Mitarbeiter haben“, so Dobcak.