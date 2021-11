Kroatien: 6.310 neue Corona-Fälle - bei 14.374 Testungen

"Ich erwarte, dass in kroatischen Krankenhäusern in 15 bis 20 Tagen Chaos herrschen wird". Die Prognose des Immunologen Zlatko Trobonjača von der Universität Rijeka wirkt angsteinflößend. "Der nationale Krisenstab weiß ganz genau, was den Spitälern in zwei bis drei Wochen bevorsteht: eine heftige Welle", stellt der Experte klar.

Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in dem etwas mehr als vier Millionen Einwohner zählenden Land 6.310 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der aktiven Fälle wuchs auf insgesamt 25.628 an. In den Krankenhäusern liegen bereits 1680 Patienten, davon 219 auf Intensivstationen. 32 Menschen starben innerhalb von 24 Stunden.

Erschreckend hoch ist der Anteil der positiv getesteten Personen an der Gesamtzahl der Testungen. In den letzten 24 Stunden wurden lediglich 14.374 Tests durchgeführt. Davon waren 44 Prozent positiv. "Alles über 10 Prozent ist viel, geschweige denn 44,7 Prozent", betont Trobonjača.