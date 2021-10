Vertuschte die Kommission die Zahlen?

BIRN will erfahren haben, dass es im vergangenen Jahr ordnungsgemäß ausgefüllte Sterbeurkunden gab, in denen in über zehntausend Fällen Covid als Ursache genannt wird. Unterdessen wurde eine weit geringere Zahl offiziell gemeldet - rund 3.000. Der Vorwurf der Unterschlagung von Corona-Fakten richtet sich an die eigens von der serbischen Regierung ins Leben gerufene Kommission für Erforschung der Todesursachen. Anstatt die Todesursachen aufzuklären, soll diese Kommission laut BIRN genau das Gegenteil getan haben - diese vertuscht haben.

"Obwohl nach Außen dargestellt wurde, dass die Daten zu 10.356 Corona-Todesfällen die größtmögliche Zahl auf der Grundlage der von der Kommission für die Analyse der Todesfälle durchgeführten Prüfung sind, ist dies tatsächlich die niedrigste Zahl, die allein auf der Grundlage der von der Republik im regulären Sterbeurkunden-Verfahren an das Statistische Amt (SBS) überliefert wurde", heißt es im Bericht.

Im Grunde wurde dies bedeuten, dass es im Jahr 2020 genaue Zahlen von Todesfällen gab, diese waren in Krankenhäusern, in denen Sterbeurkunden ausgefüllt wurden. An die Öffentlichkeit gelangten aber andere, deutlich reduzierte Daten.