Serbien in Sorge: Intensivstationen voll mit jungen Patienten

Alarmierende Lage

Sie bezeichnete die Lage im Krankenhaus als alarmierend. "Heute Morgen zählten wir 446 Patienten. Am 1. August waren es noch 84, also fünfmal weniger. Was uns am meisten beunruhigt, ist die Zahl der Krankenhauseinweisungen auf Intensivstationen: Heute Morgen sind es 60, vor einem Monat waren es gerade mal zehn. Zudem haben wir heute achtmal mehr Patienten, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen sind als am 1. August", sagte Adžić Vukičević und betonte, dass sich das Krankenhaus zu schnell füllt. Sie befürchte, dass die Kapazitäten, sollte es in diesem Tempo weitergehen, in sieben bis zehn Tagen ausgeschöpft sein werden.

Einen Vergleich zog sie auch: "Als unser Krankenhaus im vergangenen Herbst voll ausgelastet war und wir insgesamt 930 Betten hatten, gab es darin fünf Intensivstationen, die mit 120 Patienten voll waren. Nun haben wir schon bei 450 Patienten 60, die eine Intensivpflege brauchen". Vier Intensivstationen seien mittlerweile fast voll, man werde eine der halbintensiven Einheiten in eine Intensivstation umwandeln müssen, erklärte sie.