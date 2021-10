Rekordhoch bei Intensivpatienten in Kroatien, Serbien traurige Nr. 1

In Kroatien läuten die Alarmglocken. Am Donnerstag verkündete Gesundheitsminister Vili Beroš bei einer Regierungssitzung, dass in den vergangenen 24 Stunden 1.710 neue Coronavirus-Infektionen registriert wurden. Der Anteil der Neuinfizierten an der Gesamtanzahl der getesteten Personen betrug 17,68 Prozent. Zum Vergleich, von Mittwoch auf Donnerstag lag die Positivrate in Österreich bei 1,3 Prozent.



745 Menschen müssten im Krankenhaus behandelt werden, 99 davon seien an Beatmungsgeräte angeschlossen, berichtete Beroš. Der Anteil der Patienten, die künstlich beatmet werden müssen, sei laut ihm in der Pandemie-Zeit noch nie so hoch gewesen - er habe in den letzten Tagen 14 Prozent erreicht. Der Gesundheitsminister betonte zudem, dass die Zahl der Patienten, deren Zustand eine Behandlung auf Intensivstationen erfordert, kontinuierlich wächst.



Die hochansteckende Delta-Variante führe zu einer erhöhten Zahl von Krankenhauseinweisungen und einer größeren Zahl von Menschen, die ein ernsthaftes Krankheitsbild entwickeln würden.