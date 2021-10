Über 100 Tote am Tag: Corona-Lage am Westbalkan spitzt sich zu

Nicht nur in Österreich bereiten die erneut steigenden Corona-Neuinfektionszahlen Sorgenfalten. Auch in den Ländern der näheren Umgebung spitzt sich die Lage zu. So wurden im südlichen Nachbarland Slowenien von Dienstag auf Mittwoch 2.145 neue Fälle verzeichnet - so viele wie seit dem Beginn des Jahres nicht mehr. Neun Patienten starben innerhalb von 24 Stunden, berichtet die Agentur Fena.

Der Anteil an positiven Tests sei extrem hoch und betrüge 29,1 Prozent, teilte die slowenische Regierung mit. Der hohe Anteil zeige, dass sich das Virus in der Bevölkerung wieder vermehrt ausgebreitet habe, was besorgniserregend sei, warnte Infektiologin Mateja Logar. Sie erwarte von der Regierung die Beschließung neuer Maßnahmen, sollte die Zahl der Intensivpatienten 150 übersteigen. Derzeit würden laut der Regierungshomepage 122 Corona-Patienten auf Intensivstationen versorgt.



Derzeit sind in Slowenien nach offiziellen Angaben 50,7 Prozent der Bevölkerung geimpft. Das in den vergangenen Tagen rege Infektionsgeschehen könnte zu einem neuerlichen Lockdown führen. Es sei "nur eine Frage der Zeit" bis dies beschlossen wird, kündigen mehrere slowenische Medien.