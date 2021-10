Zagreb: Corona-Patient flüchtet aus Klinik und wird tot aufgefunden

Ein kurioser Vorfall beschäftigt derzeit Kroatien. Ein mit Corona infizierter 53-Jähriger konnte am Dienstag aus der Klinik für Infektionskrankheiten "Dr. Fran Mihaljević" in der Hauptstadt Zagreb flüchten. Stunden später wurde er tot im Haus seiner Mutter in einem Zagreber Vorort gefunden.

Nach Informationen des Nachrichtenportals Index.hr soll der Mann die Klinik freiwillig verlassen haben, wo er zuvor noch an ein Beatmungsgerät angeschlossen war. Die Mutter fand den Mann bewusstlos und ohne Lebenszeichen in ihrem Haus im Luxus-Stadtteil Hoto Ville. Einige Stunden lang ging er nicht an sein Handy heran, weshalb sie die Polizei verständigt hatte.

Die Rettungskräfte versuchten eine halbe Stunde lang den Mann zu reanimieren, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Laut Klinikdirektorin Alemka Marković ist ein freiwilliges Verlassen der Klinik von Patienten "kein ungewöhnlicher" Vorfall: "Wenn ein Patient in Lebensgefahr schwebt, können wir ihn im Auge behalten, aber wir sind kein Gefängnis. Wir können niemanden gegen seinen Willen festhalten".