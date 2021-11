Kickl: "Covid-19 ist behandelbar, wenn man das will"

Kickl bezeichnet Wolfgang Mückstein als "Leidensverlängerer". Es habe auch keinen Gesprächstermin mit dem grünen Gesundheitsminister gegeben, wie von Mückstein am Wochenende avisiert. Ein mögliches Gespräch will der FPÖ-Chef jedenfalls nur mit Experten und Mediziner wahrnehmen. Die Impfung zum "alleinigen Allheilmittel zu erklären" erachtet der FPÖ-Chef als fahrlässig. Es mache keinen Sinn, "ohnehin bekannte politische Standpunkte zu diskutieren". Der Gesundheitsminister solle stattdessen, geht es nach Kickl, mit den Experten und Medizinern als dessen Sprachrohr er sich versteht, Rede und Antwort stehen.

"3-G-Regel am Arbeitsplatz" verstümmle Grund- und Freiheitsrechte

Die Regierung habe die Bevölkerung belogen, so Kickl weiter, der zum wiederholten Male von der "experimentellen Impfung" spricht: Die Grund- und Freiheitsrechte seien "verstümmelt" worden, die Menschen würden "unterdrückt", die Gesellschaft werde "gespalten". Die 3-G-Regel am Arbeitsplatz komme, so der FPÖ-Chef, einer "Impf-Vergewaltigung" gleich. Die steigenden Infektionszahlen und die Bettenbelegung in den Spitälern zeige, dass die Impfung allein nicht wirke.

"Ende des Impfregimes"

Der Plan B der FPÖ sieht dem gemäß ein "Ende des Impfregimes" vor. "Jeder, der sich impfen lassen will, nach einer entsprechenden Informationen - nicht in Impfstraßen oder im Supermarkt, sondern beim Arzt", solle dies machen. Dezidiert gegen eine Impfung spricht sich Kickl hinsichtlich einer Altersgruppe aus: "auf keinen Fall an Kinder und Jugendliche".

Die Frage sei nicht, wer ist geimpft und wer ist nicht geimpft. "Die entscheidende Frage ist: Wer hat einen nachgewiesenen Infektionsschutz bzw. Wer ist mit einer hoher Wahrscheinlichkeit geschützt." Kickl plädiert für einen österreichweiten Antikörpertest. "Antikörper ist Antikörper", so Kickl, der selbst seinen Antikörper-Status darlegte.