Die Infektionszahlen in Österreich steigen täglich und das eklatant. Am Samstag melden Gesundheits- und Innenministerium 6.102 neu registrierte Infektionen. 273 Menschen werden gegenwärtig auf Österreichs Intensivstationen wegen Corona behandelt. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 317,0. Die Impfquote sei, das sagt der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein im Ö1-Journal, in Österreich im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern schlecht. Und Mückstein sagt auch wie Bundeskanzler Alexander Schallenberg, dass es "gewisse politische Kräfte" im Land gebe, die die Wirksamkeit der Impfung in Abrede stellen.