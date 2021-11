Österreicher wollen nach Corona wieder fliegen wie zuvor

Die Coronakrise hat bei den Österreicherinnen und Österreichern nicht zum Umdenken in Bezug auf das Fliegen geführt. Wer vor der Krise gerne geflogen ist, will das danach auch wieder tun, ergab eine Umfrage im Auftrag des Luftfahrtverbands. Nur wer vorher schon nicht flog, will auch künftig verzichten.

Umweltbelastung nur kleine Rolle

Drei von vier Österreicher fliegen jährlich. Die Absage der Flüge in der Coronazeit bedauert hat nur die Hälfte der Befragten - darunter vor allem junge Menschen. Mehr als drei Viertel der Befragten sind zum Fliegen positiv eingestellt, egal ob sie sich selber als umweltbewusst einschätzen oder nicht. Umweltüberlegungen spielen beim Fliegen nur eine kleine Rolle.

Denn die Umweltverträglichkeit ihrer Privatreise ist für die Mehrheit die geringste Sorge. Dabei wird dem Luftverkehr mehr Umweltbelastung zugeschrieben als dem Autoverkehr, obwohl letzterer ein Vielfaches der CO2-Belastung verursacht.

Rund 40 Prozent der Befragten nehmen die luftfahrtkritische Berichterstattung wahr, heißt es in der Online-Umfrage, für die im Juli 1.000 Österreicherinnen und Österreicher über 16 Jahren von Hasslinger Consulting befragt wurden.