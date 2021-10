Krise traf Flughafen Wien schwer, aber Luftfahrt jetzt im Aufwind

Nach einem Verlust von 75 Millionen Euro im Vorjahr rechnen die beiden Flughafen-Chefs für heuer beim Ergebnis mit "einer schwarzen Null". Dank Kurzarbeit kam der Flughafen bis jetzt ohne Kündigungen durch, nach wie vor sind alle der mehr als 5000 Mitarbeiter auf Kurzarbeit, ausgenommen die Feuerwehr und die Elektriker. Die Vorstände arbeiten zwar nicht kurz, verzichten aber aus Solidarität auf 20 Prozent ihres Einkommens. An Kurzarbeitshilfe erhält der Flughafen für 2020 und 2021 insgesamt 150 Millionen Euro. Außerdem wurden Leistungen, die vor der Krise an Fremdfirmen ausgelagert waren, wieder"ingesourct". Um die Mitarbeiter in der Bauabteilung zu halten, nahm man Fremdaufträge an. Wie lange die Kurzarbeit noch notwendig sei, können Ofner&Jäger derzeit nicht abschätzen.

3. Piste

Die für heuer geplanten Investitionen von 230 Millionen Euro werden auf 60 Millionen herunter gefahren, der Großteil davon entfällt auf den Bau der größten heimischen Photovoltaik-Anlage. Aufgeschoben wurde die Erweiterung des Terminal 3 Richtung Süden.

Die heftig umstrittene, höchstgerichtlich genehmigte 3. Piste liegt derzeit auf Eis. Zwischen 2023 und 2025 könnte intern die Entscheidung über einen von der Entwicklung des Flugverkehrs abhängigen möglichen Baubeginn fallen. Die Bauzeit gaben die Airport-Chefs mit sechs bis sieben Jahren an. So müssten beispielsweise die Transadria-Pipeline und die Bundesstraße verlegt werden. Die Notwendigkeit der neuen Start- und Landepiste sei nicht so sehr von der Entwicklung der Gesamt-Passagierzahlen abhängig, sondern von der Spitzenbelastung morgens und abends.

CAT

Der immer noch eingestellte City Airport Train, eine Schnellverbindung vom Bahnhof Mitte zum Flughafen, werde voraussichtlich ab Ende März 2022 wieder starten. In halbstündigen Intervallen, wie vor Corona.