Ein KZ-Häftling trägt einen verbogenen Flugzeugpropeller auf seinen Schultern. Er steht zwischen gemauerten Portalen, die dem Konzentrationslager Mauthausen nachempfunden sind. Über ihm Stacheldraht.

Wer am Terminal 3 des Flughafens Wien-Schwechat wegfliegt oder dort ankommt, der muss ab sofort an diesem Mahnmal vorbei. Das rund 220 Kilogramm schwere Mahnmal mit dem Titel „Niemals vergessen“ ist so zentral platziert, dass sich die Menschen trotz der Flughafen-Hektik damit auseinandersetzen werden. Es ist ein Zeichen, das an die belastete Vergangenheit dieses Areals erinnert, als dort während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis zwei Konzentrationslager-Außenstellen betrieben worden sind.