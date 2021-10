Van der Bellen: „Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen“

17.500 Auschwitz-Häftlinge ließen sich als Österreicher identifizieren. 16.000 davon sind umgekommen. 1.500 überlebten. Das ist die Opferseite. Die Täterseite liest sich so: 167 Täter im Konzentrationslager stammten aus Österreich. „167 Täter aus Österreich in Auschwitz – das klingt nicht nach überproportional viel, aber sie waren in der Führungsmannschaft“, erklärt Ausstellungskurator Hannes Sulzenbacher.

Rund 35 Reisen hat Sulzenbacher nach Polen gemacht. „Jedes Mal, wenn man nach Auschwitz kommt, tut es weh“, schildert der Tiroler. Sulzenbacher wollte kein klassisches „Tätereck“ gestalten, sondern sein Ziel war es, Opfer und Täter zu verschränken.

Im Österreich-Pavillon sieht man Exponate wie eine Glückwunschkarte – gezeichnet von Häftlingen für den Häftling Rudi Friemel. Er durfte als einziger Insasse heiraten. Der Automechaniker war ein Kommunist aus Wien. Er durfte sich Haare wachsen lassen, die Hochzeitsnacht durfte das Paar im Lagerbordell verbringen. Trotz dieses Privilegs entkam Friemel nicht dem Tod. Vier Wochen vor der Befreiung von Auschwitz wurde der Wiener gehängt.

Angesichts dessen, dass „die Zeitzeugen zunehmend verstummen, müssen die Ausstellung und Schicksalserzählungen wie diese für sie sprechen“, definierte Sobotka das Ziel.