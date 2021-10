Auschwitz: Van der Bellen, Sobotka und drei Minister eröffnen heute Länderausstellung

Auch die Schicksale österreichischer Opfer im Vernichtungslager Auschwitz, wo insgesamt über 1,1 Millionen Menschen ermordet wurden, werden beleuchtet. Dabei wird der Bruch zwischen der damaligen Realität von Leben und Sterben in Auschwitz-Birkenau und dem – außerhalb des Lagers – geltenden Bezugsystem in Österreich betont. Im Ausstellungsraum wird in der Gedenkstätte das „Hier“ – in Auschwitz – dabei durch reale Ausstellungsstücke repräsentiert.

Die Geschehnisse in Österreich werden im „Dort“ mittels Schaffung eines virtuellen Ausstellungsraums als direktes Gegenüber zu den physischen Objekten dargestellt. Das Konzept der Ausstellung nimmt die Perspektive von Auschwitz ein, sie erzählt Geschichten von Österreichern im Konzentrationslager und verbindet diese mit der Geschichte Österreichs.

„Die Ausstellung schafft eine Verbindung zwischen Österreich und Auschwitz, verweist aber gleichzeitig auf die mehrdeutige Entfernung zwischen diesen Orten hin“, schildert Sobotka.

Für die Gestaltung der Ausstellung gab es 2014 eine internationale Ausschreibung. Maßgeblich für die inhaltliche Gestaltung ist Hannes Sulzenbacher, der viel Erfahrung auf dem Gebiet der jüdischen Verfolgungsgeschichte hat. Für Sobotka ist es wichtig zu betonen, dass die Länderausstellung keine singuläre Aktion ist. „Wir machen regelmäßig die Antisemitismusstudie oder wir bieten den Workshop ,Bildung gegen Vorurteile‘ für Schulen an.“