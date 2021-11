Auf die Ankündigung der Regierung am Freitagabend folgten Schlangen bei Impfzentren im ganzen Land. Zum größten Teil handelte es sich um „Booster-Impfungen“, 17.113 waren es am Samstag, wie aus den Zahlen des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Weitere 4.300 Personen haben sich am Samstag den zweiten Stich abgeholt, 10.488 ihre Erstimpfung.

Am meisten waren es mit 2.245 in Wien vor Kärnten mit 2.105, Niederösterreich (1.638) und Tirol (1.460). In Oberösterreich, dem Land mit der geringsten Durchimpfung in Österreich, waren es 1.150 Erststiche.

Sonntagsruhe in Salzburg und Vorarlberg

Auch am Sonntag war die Impfbereitschaft hoch. Allerdings war die Möglichkeit nicht überall gegeben. Denn während in Wien etwa im Austria Center Vienna fleißig geimpft wurde und so viele Besucher wie seit Monaten nicht mehr registriert wurden oder in Niederösterreich Impfbusse unterwegs waren, sah es in manchen Bundesländern deutlich schlechter aus.

In Salzburg und Vorarlberg gab es keine einzige Möglichkeit, sich impfen zu lassen.