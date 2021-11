2-G-Regel: Es lassen sich deutlich mehr Leute impfen

Auf die Impfbusse des Landes hat ein Sturm eingesetzt: In Niederösterreich etwa stieg die Zahl der Impfungen bei den sechs Impfbussen des Landes von durchschnittlich 750 pro Tag auf derzeit über 3.000. In ganz Niederösterreich wurden zuletzt 17.000 Impfungen im Tagesschnitt registriert. "Das ist so viel wie im Juli“, so Stefan Spielbichler, Impfkoordinator von Notruf Niederösterreich.

Auch im Salzburger Impfbus wurde am Samstag soviel geimpft, wie nie zuvor. Ein ähnliches Bild aus anderen Bundesländern: In den Kärntner Impfstraßen bildeten sich lange Schlangen, ebenso in Tirol. Während zuletzt 300 bis 400 Impfungen pro Tag in Tirol durchgeführt wurden, waren es am Samstag zwischen 300 und 500 pro Impfzentrum.