Tourismus: "Image Österreichs wird immer schlechter"

Nicht nur, dass die Durchimpfungsraten in südlichen Ländern wie Spanien, Portugal oder Italien deutlich höher sind als in Österreich. „Wir reden hier von einem ohnehin hochkompetitiven Markt. Österreich steht in direkter Konkurrenz zu sogenannten Strand&Sonne-Destinationen.“ Nachsatz: „Und die Zahl der aktiven Skifahrer ist seit Jahren rückläufig.“

Aus Sicht des Tourismusexperten kommt die deutsche Reisewarnung für Österreich so sicher, wie das sprichwörtliche Amen im Gebet. Daran wird auch der Umstand, dass die Bayern selbst mit einem ganz ähnlichen Infektionsgeschehen kämpfen wie Österreich, nichts ändern. „Erinnern Sie sich an voriges Jahr, als Söder den Tiroler Landeshauptmann mit seinem Dienstwagen nicht einmal über das deutsche Eck nach Wien fahren hat lassen“, ätzt Reiter. Treffen werde die deutsche Reisewarnung als erstes jene, die ohnehin schon „aus dem letzten Loch pfeifen“: Die Städtehotellerie.