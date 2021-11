Regierung hofft auf Besserung, Opposition sieht Lage kritisch

Obschon evangelisch, zeigte Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Samstag wieder zen-buddhistische Gelassenheit: Weil eine Mitarbeiterin in der Hofburg Corona-positiv getestet wurde, wird der Bundespräsident seine Amtsgeschäfte in den kommenden Tagen aus dem Homeoffice, also von daheim, erledigen, ließ er verlautbaren.

Er werde sich weiterhin regelmäßig testen lassen und wünsche der Mitarbeiterin und allen Covid-Erkrankten gute Besserung. Van der Bellen ist drei Mal geimpft.

Die Regierungsspitze wird die kommenden Tage nägelkauend verbringen – die Lage sei ernst, sagte Kanzler Alexander Schallenberg. Die Verantwortlichen hoffen, dass zweierlei geschieht: Erstens, dass die Infektionszahlen zumindest keine neuen Rekordmarken erreichen – zuletzt waren es 9.943, so viel wie noch nie seit Pandemiebeginn in Österreich im März 2020.