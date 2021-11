Wo die vierte Welle besonders wütet

Besser durch die Krise kommt derzeit Italien, wo mehr als 83 Prozent der über Zwölfjährigen geimpft sind. Die strengen 3-G-Regeln am Arbeitsplatz sowie die genauen Kontrollen des Impfnachweises rangen sogar dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn Respekt ab: „Ich bin in Rom an einem Tag öfter kontrolliert worden als hier (Deutschland) in zwei Wochen“, sagte er kürzlich.

Ungarn hatte nach einer rasant begonnenen Impfkampagne die Beschränkungen aufgehoben, vor allem im Sommer waren in Budapester U-Bahnen keine Masken zu sehen. Jetzt steckt das Land ebenso mitten in der vierten Welle, die Infektionszahlen steigen rasch an: Waren es am 5. Oktober 294, wurden am 5. November 6.804 Neuinfektionen nachgewiesen. Seit 1. November gilt wieder die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Auch Tschechien verzeichnet extrem hohe Zahlen, die derzeit noch amtierende Regierung bereitet Gegenmaßnahmen, ähnlich jenen in Österreich, vor, also etwa 3-G am Arbeitsplatz. Doch ob und wie man die durch das demnächst neu besetzte Parlament bringt, ist unklar. Die politische Pattstellung wird Tag für Tag mehr zum Problem, wie auch die tschechische Zeitung Lidove noviny feststellt: „Das Virus wartet nicht auf die neue Regierung.“ Armin Arbeiter