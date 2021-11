Mit einem derart rasanten Anstieg der Neuinfektionen hat nicht einmal das Corona-Prognosekonsortium gerechnet. Die Experten hätten den Sieben-Tage-Schnitt an Neuinfektionen für gestern, 6. November, auf 6.413 geschätzt. Tatsächlich lag der Schnitt der vergangenen sieben Tage gestern bei 7.148 Infektionen pro Tag.

Von Freitag auf Samstag wurde mit 9.943 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden ein neues Allzeit-Hoch seit Ausbruch der Pandemie erreicht. Der bisherige Höchstwert vom 13. November 2020 - damals hatte man 9.586 Infektionen verzeichnet - wurde damit übertroffen.

Von Samstag auf Sonntag wurden 8.554 Corona-Neuinfektionen in Österreich registriert. Das ist der höchste Sonntags-Wert, der in der Pandemie bislang gemeldet wurde. Am Sonntag, 8. November des Vorjahres, lag die Zahl der neuen Fälle bei 5.933.

Die heutigen Neuinfektionen liegen über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 7.558. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 594,38.

Zudem gibt es 20 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 11.502Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 72.546.

In den Spitälern werden 1.538 Patienten behandelt. Auf den Intensivstationen liegen 365 Patienten.