Virologe Nowotny für "kurzen, harten Lockdown" binnen einer Woche

Kostenpflichtige PCR-Tests

Die Chance, dass die flächendeckende Einführung der 2-G-Regel wirksam sei, liege Nowotny zufolge bei 50:50.

Anstatt der 2G-Regel wäre Nowotny für 48 Stunden lang geltende PCR-Tests als Zugangsberechtigung auch für Ungeimpfte. Allerdings spricht sich Nowotny dafür aus, die Tests kostenpflichtig zu machen.

Außerdem kritisierte der Virologe, dass die dritte Impfung nicht früher möglich gemacht wurde. "Die Impfung hilft und wirkt", betont er erneut. Sie würde vor allem vor schweren Krankheitsverläufen schützen. In Europa sehe man derzeit, dass die Infektionszahlen vor allem in jenen Ländern steigen, die eine niedrige Impfrate haben - so auch in Österreich.

Indes sprach sich auch der Wiener Infektiologe Christoph Wenisch in der ORF-Sendung "Wien heute" für einen Lockdown aus. Aus medizinischer Sicht sei das unumgänglich.