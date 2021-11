"Werden zu Weihnachten und Silvester noch 2-G haben"

Kritik, wie sie etwa seitens der Opposition laut wurde, man habe als Regierung zu spät auf die Entwicklung reagiert und mit der mehrfach gestreuten türkisen Botschaft "Pandemie gemeistert" der Bevölkerung falsche Tatsachen und Sicherheiten vorgegaukelt, will der Kanzler im Interview nicht gelten lassen. "Ein Buch liest sich von hinten immer leichter. Die Experten haben diese dramatische Dynamik, die wir jetzt sehen, in der Form nicht vorhergesehen. Keiner von uns hat eine Kristallkugel, wir wissen nicht genau, wie es sich entwickelt."

2-G bis Weihnachten

Worin sich Kanzler und Vizekanzler einig sind, ist, dass die ab Montag in Kraft tretenden 2-G-Regeln auch zu Weihnachten und an Silvester noch gelten werden. "Ich gehe nicht davon aus, dass in sechs Wochen die Situation so ist, dass wir die Maßnahmen wieder zurücknehmen können", so Schallenberg. Kogler: "Allerhöchstwahrscheinlich werden wir zu Weihnachten und zu Silvester noch 2G haben."