Neue 2-G-Regel: Was morgen am Arbeitsplatz gilt

3-G am Arbeitsplatz bleibt vorerst

Am Arbeitsplatz wird zunächst weiterhin die 3-G-Regel gelten, man kann also weiterhin "nur getestet" seiner Arbeit nachgehen. Die 3-G-Regel am Arbeitsplatz greift seit 1. November, bis einschließlich 14. November gilt laut aktueller Verordnung allerdings eine Übergangsfrist. Wer also bis dahin in der Arbeitsstätte keinen 3-G-Nachweis hat, muss durchgehend FFP2-Maske tragen.

Wirklich ernst gemacht mit 3-G im Job wird ab Mitte November. Dabei werden auch noch eine Zeit lang die weniger effektiven Antigen-Tests anerkannt, was vor allem der mangelnden Verfügbarkeit in ländlichen Regionen geschuldet ist.