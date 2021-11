Geimpfte dürfen wieder in die USA reisen

Für wen gibt es Ausnahmen von der Impfpflicht?

Kinder und Jugendliche sind von der Impfpflicht ausgenommen. Ein Nachweis wird erst ab einem Alter von 18 Jahren verlangt. Ausnahmen gibt es außerdem für Menschen, die sich wegen einer Allergie nicht impfen lassen können. US-Bürger oder Menschen mit einer dauerhaften US-Aufenthaltsgenehmigung - einer sogenannten Green Card - brauchen grundsätzlich keinen Impfnachweis, dafür aber einen höchstens einen Tag alten negativen Corona-Test, wenn sie nicht geimpft sind.

Was ist bei Corona-Tests zu beachten?

Zulässig sind PCR-Tests, aber auch Antigen-Schnelltests mit einer schriftlichen Bestätigung. Sie dürfen bis zu drei Tage alt sein. Wer also an einem Freitag fliegen will, kann den Test frühestens am Dienstag machen. Die Uhrzeit spielt dabei keine Rolle. Keinen negativen Test vorzeigen müssen Reisende, die nachweisen können, dass sie in den letzten drei Monaten an Covid-19 erkrankt und wieder genesen sind.