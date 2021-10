Prinz William und Kate: Reise in die USA und doch kein Treffen mit Harry?

Kaum hat der britische Prinz William angekündigt, dass der im vergangenen Jahr von ihm ins Leben gerufene Earthshot-Preis nächstes Jahr in den USA verliehen wird, gingen die Spekulationen los - werden er und seine Ehefrau Herzogin Kate Prinz Harry und Meghan in ihrer neuen Heimat besuchen, oder kann William gar mit der Unterstützung und Teilnahme seines Bruders an dem Event rechnen? Die Fronten zwischen den beiden gelten seit Harrys und Meghans Rückzug aus dem Königshaus als verhärtet.

Der britische Adelsxperte und Autor Phil Dampier gab gegenüber der Zeitung The Sun jedenfalls an, dass er ein Treffen in den USA im Moment als unwahrscheinlich erachte. Der Grund: William und Kate hätten keine Lust, dass Harry und Meghan ihnen und dem Earthshot-Preis die Schau stehlen. "Sie sind jetzt aktuell eher Rivalen und ich fürchte, eine baldige Aussöhnung ist nicht abzusehen", meint er. William und Kate seien in den USA stets sehr beliebt gewesen und könnten im kommenden Jahr "ihr Profil stärken" wollen.