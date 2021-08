USA lassen nicht einmal doppelt geimpfte Europäer einreisen

Der Fernsehsender CNN berichtete, die Pläne steckten noch in der Anfangsphase, eine Änderung und Verkündung stehe nicht unmittelbar bevor. In den Berichten hieß es, die Behörden arbeiteten an einem Plan für eine internationale Reisestrategie, um diese dann parat zu haben, wenn Reisen wieder möglich seien. Bei der angedachten Impfvorschrift für Reisende seien „begrenzte Ausnahmen“ vorgesehen.

Die praktische Umsetzung soll insgesamt noch relativ unklar sein - einschließlich der Frage, welche Impfnachweise anerkannt werden. Auch soll noch nicht entschieden sein, ob die US-Behörden nur Impfungen mit Präparaten akzeptieren würden, die auch in den USA zugelassen sind. Möglich wäre auch, die Zulassung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Maßstab zu machen.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rief die US-Regierung auf, die angeblich geplanten Lockerungen der Einreiseregeln bald umzusetzen. „Die US-Administration muss unbedingt sicherstellen, dass deutsche und europäische Impfnachweise in den USA anerkannt werden“, sagte Wolfgang Niedermark, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, der Deutschen Presse-Agentur. „Auch Impfnachweise mit Impfstoffen, die derzeit noch nicht in den USA anerkannt sind, müssen für die Einreise ausreichen.“