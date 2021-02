Südafrika will eine Million Dosen Astra Zeneca zurückgeben

Rund 1.900 Anzeigen sind bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen am vergangenen Wochenende ausgestellt worden. Der größte Teil davon, nämlich 1.590, wurde bei Versammlungen in Wien erstattet, teilte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Aussendung mit. Fünf Personen wurden in der Bundeshauptstadt festgenommen.

In Oberösterreich wurden 189 Anzeigen erstattet und zwei Personen festgenommen. In Vorarlberg gab es 70 Anzeigen und eine Festnahme, in Kärnten 36 Anzeigen und zwei Festnahmen sowie in Niederösterreich fünf Anzeigen und zwei Festnahmen. In Salzburg wurden 18 Personen angezeigt und in Tirol eine.

Im Einsatz waren 1.200 Polizisten, zwei wurden in Wien durch Faustschläge verletzt.