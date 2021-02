Aufsperren, zusperren: Tschechien zwischen Corona-Rekorden und Chaos

Damit gehen in Tschechien nach monatelangem lockdown am Sonntag die Rollbalken wieder hoch. Auch wenn die Details noch nicht ausgehandelt sind, werden Restaurants und Kaffeehäuser rasch wieder aufsperren, auch der Druck, die Schüler wieder in der Klasse zu unterrichten, steigt.

Fast 10.000 Infizierte täglich

Doch all diese Lockerungen passen überhaupt nicht zur aktuellen Pandemie-Situation in Tschechien. Mit fast 10.000 Infizierten täglich ist es das am schlimmsten betroffene Land der EU. Viele Spitäler sind so überlastet, dass Intensivpatienten quer durchs Land gekarrt werden, um sie behandeln zu können. Dazu kommt, dass inzwischen die Mehrheit der Krankheitsfälle von der ansteckenderen britischen Mutante des Virus verursacht wird.