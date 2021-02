Hoteliers wollen im März wieder aufsperren

Am Montag ist D-Day im Tourismus. Schon wieder. Seitens der Politik soll grünes oder rotes Licht für eine Öffnung der Beherbergungsbetriebe im März kommen. Hoteliers fürchten allerdings, dass die Zeichen in österreichischer „Schau ma mal“-Manier einmal mehr auf orange gestellt werden. Was so viel heißt wie: Entscheidung folgt in zwei Wochen. Vielleicht.

Diese Salamitaktik müsse ein Ende haben, es brauche einen klaren Fahrplan aus der Lockdown-Politik, sagt Susanne Kraus-Winkler. Sie ist Mitgründerin der Loisium Wine & Spa Hotels, Teilhaberin an der Harry’s-Home-Hotel-Gruppe und Sprecherin von 14.000 Beherbergungsbetrieben in Österreich. „Wir können nicht bis Juni geschlossen bleiben, dann zwei Monate aufsperren und ab September wieder anfangen uns zu fürchten.“ Kraus-Winkler fordert spätestens ab 15. März ein „generelles Hotellerie-Soft-Opening für jene Betriebe, für die das Sinn macht“.

Für Hoteliers in Wintersportgebieten wird das zu spät sein. Für reine Sommer-Hotels zu früh. Bleibt die Gruppe jener, die beides sind – genannt Ganzjahresbetriebe. Viele von ihnen mit Fokus auf den Inlandsgast – und der sollte aus Sicht von Kraus-Winkler wieder die Möglichkeit haben, ein paar Tage Urlaub zu machen. Mit entsprechender Teststrategie für alle Gäste: ein aktueller Test bei der Anreise, alle drei Tage eine Nachtestung im Hotel. „Warum sollen getestete und geimpfte Personen nicht ein paar Tage in ein Thermenhotel fahren dürfen? Dasselbe gilt für Veranstaltungen und Seminare. Mit einer engmaschigen Teststrategie ist all das möglich.“