Wien-Tourismus meldet wieder erste Kongress-Akquisitionen

Kaum eine Branche ist von der Coronakrise so stark betroffen wie das Kongressgeschäft in Wien. Nun zeichnet sich ein Lichtstreif am Horizont ab. Das Vienna Convention Bureau des Wien-Tourismus hat am Montag die Akquisition erster Kongresse verkündet. Unter anderem wurde ein Biotechnologie-Meeting im Herbst 2021 und eine Incentivereise mit Gästen aus China im Frühjahr 2022 vereinbart. Gespräche mit weiteren Interessenten sind im Gange.

Namhafter Kongress

Laut Wien-Tourismus laufen über 110 Bewerbungen für nationale und internationale Kongresse und Corporate Events mit bis zu 20.000 Teilnehmern. Sie sollen ab der zweiten Jahreshälfte stattfinden - wobei auch bereits zum Teil bis 2030 geplant wird. Besonders erfreulich seien unlängst erfolgte Zusagen über mehrere Business-Großveranstaltungen, hieß es.

Im Oktober 2021 wird ein namhafter Biotechnologie-Kongress stattfinden: das European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB). Angesetzt ist es als "hybride" Veranstaltung im Wiener Austria Center. Das bedeutet, dass auch Videokonferenzen noch ein maßgeblicher Teil des Events sind. Erwartet werden rund 400 Teilnehmer.