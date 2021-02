Unmut über Impf-Vordrängler im Wiener AKH

Die Kontroversen um mögliche Vordrängler bei den Corona-Impfungen haben nun auch das Wiener AKH, Österreichs größtes Spital, erreicht. Laut einem Bericht der Kronen Zeitung sei Verwaltungspersonal, das keinen Kontakt zu Patienten hat, bereits geimpft worden, während zahlreiche Ärzte und Pflege-Mitarbeiter auf die Immunisierung noch warten müssten.

Eine AKH-Mitarbeiterin, die tagtäglich mit Patienten in Kontakt ist, bestätigt gegenüber dem KURIER die Vorwürfe. „Wir haben ein eMail bekommen, in dem wir gebeten wurden, uns für die Impfung im Jänner anzumelden. Mir wurde ein Termin Ende Februar zugewiesen. Junge Kollegen hingegen, die keinen Patientenkontakt haben, wurden vorgereiht. Mit dem merkwürdigen Argument, dass sie in der Arbeit nicht abgehen würden.“

Die Mitarbeiterin spricht auch von Führungspersonal, das bereits die Impfung erhalten habe.