Zeitpläne wackeln: Wie sich die Bundesländer fürs Impfen rüsten

Erster Praxistest

In Tirol hat die Stadt Innsbruck in der Messe eine Impfstraße eingerichtet, die bei Bedarf auch für Bürger aus dem gesamten Ballungsraum, in dem ein Fünftel der Tiroler Bevölkerung lebt, genutzt werden kann. „Wir sind bereit, aber wir brauchen Impfstoff“, betonte Bürgermeister Georg Willi (Grüne) bei der Präsentation der Einrichtung.

Spitalsinfrastruktur nützen

Einen ersten Praxistest gab es am Donnerstag. „Wir impfen die Impfer“, meinte Willi: Innerhalb von zwei Tagen bekommen in der Messe rund 430 Ärzte – vor allem Niedergelassene aus Innsbruck und Umgebung – ihren ersten Stich. Das Land Tirol will am 1. Februar ein Portal zur Impfanmeldung freischalten. Bei den Impfungen will das Land auch auf die Infrastruktur der Bezirkskrankenhäuser bauen, eventuell auch auf jene der Gesundheitskasse.

Eine weitere Einrichtung von Impfstraßen – wie jene in Innsbruck – ist in Tirol vorerst nicht vorgesehen. „Der limitierende Faktor ist nicht die Infrastruktur, sondern sind die Impfungen“, sagt Elmar Rizzoli vom Krisenstab.