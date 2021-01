Astra-Zeneca-Impfstoff: Auch die über 65-Jährigen impfen?

Am Sonntag und Montag entscheidet sich, ob der in der EU zugelassene Impfstoff von Astra Zeneca in Österreich Menschen über 65 verabreicht wird oder nicht. Das Nationale Impfgremium könnte seine Empfehlung bekannt geben, am Montag berät die Politik. Die Ständige Impfkommission in Deutschland ist aufgrund mangelnder Daten vorerst nur für eine Impfung bis 64 Jahre. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat aber am Freitag eine Zulassungsempfehlung ohne Altersgrenze ausgesprochen, obwohl sie selbst die Datenlage bei Personen über 55 Jahre als nicht ausreichend bezeichnete.