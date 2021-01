Coronavirus: "Das ist die größte Impfaktion der Menschheit"

Freitag wurden auch neue Studiendaten von zwei weiteren Herstellern bekannt:

Johnson & Johnson (Janssen)

Dieser Vektorvirusimpfstoff kann nach Firmenangaben eine Covid-19-Erkrankung in 66 Prozent der Fälle verhindern. In den USA (wo noch die alte Virusvariante dominiert) war die Wirksamkeit höher (72 %), in Südafrika am niedrigsten (57 %). Schwere Erkrankungsverläufe konnten zu 85 % verhindert werden. Die EMA prüft den Impfstoff bereits, der Zulassungsantrag wird voraussichtlich in den kommenden Wochen gestellt werden. Dieser Impfstoff könnte dann der vierte in der EU zugelassene werden. „Sein Vorteil ist, dass er mit einer Dosis auskommt“, sagt Kollaritsch.