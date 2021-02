Zweites Medikament kann Covid-19-Todesfälle reduzieren

In der Studie erhielten 2022 Patienten die Standardbehandlung inklusive Tocilizumab, in der Kontrollgruppe 2094 Patienten die Standardbehandlung ohne Tocilizumab. Nach 28 Tagen waren 694 Patienten in der Kontrollgruppe und 596 Patienten in der Tocilizumab-Gruppe verstorben - ein Rückgang der Sterblichkeitsrate von 33 auf 29 Prozent. Das bedeutet: Im Schnitt müssen 25 Patienten mit dem Mittel behandelt werden, um ein Leben zu retten.

Auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient mit einer starken Entzündungsreaktion künstlich beatmet werden muss, ging von 38 auf 33 Prozent zurück.