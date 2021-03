City-Bezirkschef gegen Schanigärten im Stadtpark

Stinkende Dieselaggregate

„Herr Ludwig, lassen’s unsere Parkanlagen in Ruhe“, fordert der grüne Klubchef Alexander Hirschenhauser in seinem Newsletter. „Die Grünanlagen im Zentrum sind nicht für Schanigärten geeignet, denn Stadtpark & Co. haben andere Funktionen. Wir wollen dort auch keine stinkenden Dieselaggregate, denn jene Standeln brauchen natürlich Stromversorgung, die es in dieser Stärke im Stadtpark nicht gibt.“