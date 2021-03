Wackelt die Öffnung der Schanigärten ab 27. März?

Ganz anders die Situation in Salzburg, Wien und Niederösterreich. Hier liegt die 7-Tage-Inzidenz beim bis zu Dreifachen (Salzburg) von Vorarlberg.

Ob die Zahl der österreichweiten Neuinfektionen - am Mittwoch waren es 2.528 - insbesondere mit der gestiegenen Zahl an Tests zusammenhängt oder aber auf die infektiöseren Virusmutationen zurückzuführen ist, das werde derzeit laufend "evaluiert", wie es auf KURIER-Nachfrage seitens des Gesundheitsministeriums heißt. Fakt ist, sie steigen. Bundeskanzler Sebastian Kurz sah jüngst die kritische Grenze bei 6.000 Neuinfektionen. Ab dieser Zahl könne nicht an Lockerungen, sondern müsse an einen weitere Lockdown gedacht werden.