Jetzt also doch Öffnungen: Wie sich Vorarlberg durchgesetzt hat

Zentral in den Vorarlberger Plänen ist ein digitales Selbsttestmodell. Nach der Registrierung muss ein Selbsttest hochgeladen werden. Nach einer Kontrolle durch das System würde die Ok-Bestätigung samt QR-Code auf das Handy geschickt. „Das ist eine sehr sichere Form“, unterstrich Wallner, auch wenn er einräumte, dass es eine 100-prozentige Sicherheit nicht gebe. „Wir sollten auch darauf vertrauen, dass die Leute das richtig machen“, meinte der Landeshauptmann. Die Selbsttests dürften nur einmal verwendet werden und seien mit QR-Codes eindeutig identifizierbar, erklärte Wallner. Eine Alternative wären Selbsttests vor Ort, bei einer Kulturveranstaltung oder beim Sport, ähnlich wie in den Schulen.

Wallner betonte noch einmal die Vorbildwirkung für andere Bundesländer. „In gewisser Hinsicht können wir das Labor für manche Entwicklungen sein. Es werden in Vorarlberg Dinge ausprobiert, die sich auch für andere eignen könnten“, erklärte Wallner.

Warum es so lange gedauert hat

Dass sich die Verhandlungen zwischen dem Land Vorarlberg und dem Gesundheitsministerium über die Öffnungsschritte so in die Länge gezogen haben, liegt in erster Linie daran, dass die Ergebnisse der jüngsten Landeshauptleutekonferenz vergangene Woche unterschiedlich interpretiert worden waren. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner verkündete danach, dass in Vorarlberg am 15. März die Gastronomie geöffnet werde – auch indoor. Das hatten auch andere Landeshauptleute so verstanden.

Von seinem Vorarlberger Regierungskollegen Johannes Rauch (Grüne) soll er dann die Position des Gesundheitsministeriums ausgerichtet bekommen haben, dass man doch nicht so weit gehen möchte. Und dass vorerst auch in Vorarlberg nur an die Schanigärten gedacht sei.