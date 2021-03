Kulturstadt in Wartestellung: Neuer Kultursommer, Festwochen setzen auf Mai

Theater an der Wien hofft auf "Saul“

Im Theater an der Wien wiederum hofft man „noch immer“, dass „Saul“ in der Regie von Claus Guth Mitte oder Ende April in Vorstellungen mit Publikum gezeigt werden könnte. Sonst verlegen sich auch hier die Hoffnungen auf den Mai, an dessen Anfang ein Gastspiel mit dem Hamburg Ballett und an dessen Ende das „Tristan Experiment“ in der Kammeroper geplant sind.

Fix aber ist das alles nicht.

Kultursommer geht in die zweite Runde

Der Wiener Kultursommer jedenfalls soll von Anfang Juli bis Mitte August in eine Neuauflage gehen – man geht „davon aus, dass wir auf Grund der Impfungen und Testungen gut unterwegs sind“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bezüglich der Realisierung.

2.000 Kunstschaffende in 1.000 Auftritten auf 40 Bühnen und Locations über die Stadt verteilt sollen es werden; wieder Open Air, um das Virus in Schach zu halten. Das Budget wurde von vier auf sechs Mio. Euro aufgestockt. Die Acts können sich bis Ende März bewerben.

Es soll nun verstärkt Programm für sehr junge Menschen und jene, die in Pensionistenwohnhäusern leben, geben. Denn Erstere haben im vergangenen Jahr besonders gelitten, betont Ludwig. Und Zweitere waren „besonders limitiert im Ausgang“.