Festwochen-Chef Slagmuylder: "Wir müssen Festwochen abhalten“

Zwei Monate früher als die Salzburger Festspiele stehen die Wiener Festwochen auf dem Kalender. 2020 waren das entscheidende zwei Monate: Im Mai musste alles abgesagt werden, im Sommer holte Christophe Slagmuylder einen Teil des Programms nach. Und 2021?

KURIER: Wird es Festwochen geben, wie man sie kennt, mit Publikum, Performance, Live-Erlebnis?

Christophe Slagmuylder: Es ist extrem schwierig, Pläne zu machen. Niemand weiß, was in ein paar Wochen möglich sein wird, geschweige denn in ein paar Monaten. Es ist aber außergewöhnlich wichtig, die Möglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler zu schaffen, Werke zu erstellen und mit einem Publikum zu teilen. Wir arbeiten an verschiedenen Szenarien.

Und welches davon ist das wahrscheinlichste?

Eines, das zu vergleichen ist mit den Festwochen, wie sie im Spätsommer stattfanden. Es gab Aufführungen, auf der Bühne, mit Publikum. Aber mit reduzierten Sitzplatzkapazitäten. Das ist ein Teil des Plans, dem wir nachgehen. Wir hoffen, dass es im Mai und Juni möglich sein wird, Publikum im Theater zu haben. Aber es werden vielleicht 60, 70 Prozent der normalen Anzahl sein.