Markus Hinterhäuser: „Kein vorauseilender Pessimismus!“

Was wäre denn 2021 zu sehen gewesen, wenn es keine Corona-Epidemie gegeben hätte?

Das möchte ich jetzt nicht sagen, aber die Ideen werden hoffentlich in die Festspiele der nächsten Jahre einfließen.

Anders gefragt: Wenn 2021 nachgeholt wird, was für 2020 geplant gewesen war, zwängt man sich in ein enges Korsett. Denn Sie haben sich die Möglichkeit genommen, auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. Vielleicht hätten Sie ja ganz andere Opern angesetzt?

Die Realität erlaubt keine Großzügigkeit für solche Gedankenspiele. Es geht vor allem darum, was in der gegenwärtigen Situation möglich ist. Vielleicht habe ich auch schon beim letzten Interview auf den von Robert Musil so formulierten Wirklichkeits- und Möglichkeitssinn hingewiesen. Ja, wir hätten andere Möglichkeiten gehabt, aber jetzt haben wir eine Wirklichkeit, und die ist weder erfreulich noch macht sie die Planung einfacher. Und ob es mir gefällt oder nicht: ich habe mich nach ihr zu richten und versuche trotzdem, ein anspruchsvolles Programm zu ermöglichen. Ein Beispiel: Wir haben die „Ouverture spirituelle“ mit dem Thema „Pax“ nahezu vollständig vom ursprünglichen Programm 2020 übernommen, und wir gratulieren mit der Gesamtaufführung des epochalen Zyklus „Spiegel“ Friedrich Cerha zu seinem 95. Geburtstag, den er am 17. Februar feiern wird. Darauf freue ich mich sehr.

Hat die sakrale Musik wegen Corona mehr Gewicht bekommt? Denn neben dem Händel-Oratorium gibt es eine „Hausandacht“ mit Bach und mehrere Kirchenkonzerte.

Es gibt in der Musik durchaus eine metaphysische Qualität, die unserer Welt immer mehr verloren geht. Bei Bach gibt es ein Ordnungssystem, das auch uns eine Objektivierung ermöglicht. Er ist das Alpha und Omega der Musik. Vom Komponisten Mauricio Kagel gibt es einen schönen Satz: Es mag sein, dass nicht alle Musiker an Gott glauben, an Bach jedoch alle. Der Bach-Zyklus, den wir unter dem Titel „Himmelwärts“ ins Programm genommen haben, hat aber nichts mit der Pandemie zu tun.

Es ist doch nichts dabei, wenn es so wäre?

Nein, aber ich mag nicht das reflexartige Reagieren, ich bin kein Freund von Anlass-Programmierungen. Dennoch bekenne ich mich ausdrücklich zum Kirchenkonzert von Patricia Kopatchinskaja, das einen deutlichen Gegenwartsbezug hat. Unter dem Titel „Dies irae“ geht sie der Frage nach, wie viel Zeit uns angesichts der Klimaerwärmung noch bleibt.

Auch der Pianist Hinterhäuser taucht wieder auf – als Begleiter von Asmik Grigorian, die Lieder von Richard Strauss singen wird. Dieser Abend kam neu hinzu?

Nur im Umfang und als eigenständiges Programm. Im vergangenen Sommer wären die Lieder in einem Konzert der Reihe „Moments musicaux“ verborgen gewesen.

Warum gibt es denn die Überraschungskonzerte nicht?

Ich weiß ja nicht, was die Pandemie im nächsten Sommer zulässt – und wie hoch die Bereitschaft der Menschen sein wird, nach Salzburg zu kommen. Ich bin zwar optimistisch, aber ich brauche nicht noch zusätzliche Überraschungen.

Zum Glück finden die Festspiele erst im Sommer statt.

Ja, da haben wir einen gewissen Vorteil gegenüber anderen: Wir haben die Perspektive, dass sich die Situation bis Juli beruhigen wird. Aber ich habe keine Glaskugel.

Planen Sie die Vorstellungen mit Pausen oder ohne?

„Tosca“, eine Produktion der Osterfestspiele, wäre vielleicht ohne Pause möglich, „Don Giovanni“ bestimmt nicht. Wir gehen derzeit von einer Art Normalzustand aus. Schon jetzt in einem vorauseilenden Pessimismus klein beizugeben hielte ich für falsch. Und sollten doch keine Pausen möglich sein, haben wir ja bereits eine gewisse Übung im raschen Umplanen. Aber ich wünsche mir natürlich, dass uns das erspart bleibt, und wir nicht wieder subtrahieren müssen. Addieren ist tatsächlich nicht nur leichter, es ist deutlich inspirierender.