Zähes Ringen um Lockerungsschritte in Vorarlberg

Am Montag kommender Woche soll Vorarlberg zu einer Pilotregion für Öffungsschritte in Gastronomie, Sport und Kultur werden. Darauf hatten sich Bundesregierung und Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bei einem Corona-Gipfel vergangene Woche geeinigt.

Um die Details wird seither gerungen. Eigentlich sollten diese bereits heute präsentiert werden. Doch wie aus Verhandlungskreisen zu hören ist, werden die Gespräche in einer Videokonferenz zwischen Land und Gesundheitsministerium sich wohl bis in die Abendstunden ziehen.

Wenig Vorlaufzeit

Unter welchen Rahmenbedingungen die Lockerungen stattfinden sollen, wird daher voraussichtlich erst am Dienstag präsentiert werden. Für Gastronomie- und Kulturbetriebe wird damit die Zeit immer knapper, um das Hochfahren vorzubereiten.

Streitpunkte dürfte es vor allem in zwei Bereichen geben: den Zutrittstestungen, für die Wallner Selbsttest an eigenen Impfterminals einsetzen will und die Frage, ob Öffnungen nur für den Outdoor-, oder auch für den Indoor-Bereich gelten sollen.