Landeshauptmann Wallner will in Vorarlberg auch Indoor öffnen

Für Schulkinder geht es leichter

Für ihn steht auch im Fokus, dass Kinder zurück in die Normalität geführt werden können - egal ob im Freizeitsport oder etwa im Kulturbereich. "13-Jährige, die am Vormittag getestet werden, können natürlich am Nachmittag Fußballspielen", steht für Wallner außer Frage.

Am Dienstagnachmittag wird zunächst in einer einberufenen Sitzung über Details gesprochen. Um 15 Uhr sind auch Vertreter des Tourismus geladen. Wallner will zudem "sofort Kontakt mit dem Gesundheitsminister aufnehmen". Mit Rudolf Anschober (Grüne) gilt es alle diese Vorhaben abzustimmen.