Schanigärten für alle: Wien setzt auf "Outdoor-Gastronomie"

Die Corona-Lockerungen sollen den Wiener Gastronomen eine Perspektive bieten. Aus diesem Grund möchte die Stadt Wien ab dem 27. März die Gastronomie im öffentlichen Raum öffnen. Wie das funktionieren soll, ist aktuell noch unklar. Geplant ist, dass Gastronomen an verschiedenen Plätzen der Stadt ihre Kunden bedienen können. Das Konzept soll ähnlich funktionieren, wie der Rathausplatz im Sommer.

Verschiedene Lokale können mit Ständen Getränke und Essen anbieten. Das soll vor allem den Gastronomen helfen, die keine Schanigärten haben. "Ich werde Finanzstadtrat Peter Hanke heute beauftragen, dass er mit den Sozialpartnern, insbesondere der Wirtschaftskammer, Möglichkeiten erschließt, auf öffentlichen Plätzen Möglichkeiten zur gastronomischen Versorgung zu schaffen", so Bürgermeister Michael Ludwig im Rahmen der Pressekonferenz zu 100 Tage SPÖ/Neos in Wien.

Dieses Konzept soll eben dem Rathausplatz ähneln. Wo genau diese Plätze sein werden ist noch unklar.

Auflagen

Doch auch der Bürgermeister weiß, dass es ohne gesundheitliche Auflagen nicht gehen wird. Ob das Antigen-Tests sind, ähnlich wie jetzt bei Friseurbesuchen, oder eine andere Variante muss noch geklärt werden. Ludwig wolle durch diese Maßnahme jedenfalls "Druck herausnehmen" und den Gastronomen der Stadt unter die Arme greifen.

Und er will auch den Wienerinnen und Wienern eine Möglichkeit bieten, sich in einem geschützten Rahmen wieder zu treffen. "Es ist besser, sie treffen sich draußen mit Sicherheitsabstand, als es gibt unkontrollierte Treffen im privaten Bereich, so wie wir das leider wahrgenommen haben."

Unbürokratische Hilfe für Schanigärten

Die Stadt Wien hat zudem bereits Schritte gesetzt, dass Gastronomen, die einen Schanigarten haben, diesen auch unbürokratisch weiterbetreiben können. Bereits bewilligte Anträge wurden automatisch bis zum 31.12.2022 verlängert, die Gastronomen sparen sich dadurch einen neuen Antrag.